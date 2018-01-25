Дарт Вейдер змінив стать і став помічником одеського депутата

Одеський Дарт Вейдер змінив стать і став (точніше, стала) помічником-консультантом одного з депутатів Одеської міської ради.

Відповідне посвідчення на ім'я Вейдер Дарта Олександрівни секретар Одеської міськради підписав вчора, повідомили джерела в муніципалітеті "Думській".

Посвідчення дійсне до 1 січня 2020 року.

Як повідомляв УНІАН, у 2015 році на виборах до Одеської міської ради близько 7 тис. виборців проголосували за «Блок Дарта Вейдера».

В списку кандидатів до Одеської міськради від партії «Блок Дарта Вейдера» зазначалося 48 осіб, із яких у 44 однакові імена й прізвища – Дарт Вейдер. Єдина відмінність – по-батькові. Також у офіційному списку був Магістр Володимирович Йода.