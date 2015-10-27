В Одесі на виборах до міськради "Блок Дарта Вейдера" набрав 7 тисяч голосів - КВУ

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив голова Одеської обласної організації Комітету виборців України Анатолій Бойко.

Він зазначив, що, за результатами попереднього паралельного підрахунку голосів, за «Блок Дарта Вейдера» проголосували 2,74% виборців.

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«7 тис. осіб проголосували за відверто фейковий проект. Тобто, можна сказати, що населення невеликого райцентру (за кількістю голосів - УНІАН) проголосувало, по суті, за неіснуючу політичну силу. За масштабну інсценізацію... Ну, якщо ми в такій кількості готові голосувати за Дарта Вейдера, то на кого ми ще ображаємося? Чому ми когось хочемо зробити винним у наших проблемах?!», - наголосив Бойко.

Він також пояснив кореспонденту УНІАН, що вважає вищеназвану політсилу «відвертим стьобом».

«Люди просто жартують, у них немає ніякої політичної ідеології. За що голосували виборці, обираючи графу «Блок Дарта Вейдера»? Якщо голосують, скажімо, за «Молодь України», ідеологія зрозуміла. Що можна очікувати від Дарта Вейдера?», - наголосив керівник обласної організації КВУ, додавши, що за кандидата в мери Одеси Дарта Вейдера проголосували 1,85% виборців (майже 5 тис. осіб).

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Зазначимо, що в списку кандидатів до Одеської міськради від партії «Блок Дарта Вейдера» значиться 48 осіб, із яких у 44 однакові імена й прізвища – Дарт Вейдер. Єдина відмінність – по-батькові. Також у офіційному списку – Магістр Володимирович Йода.

Довідка УНІАН. Політична партія «Блок Дарта Вейдера» зареєстрована в Єдиному реєстрі громадських формувань 10 березня 2015 року. Її лідером значиться Володимир Скрипець.

Як повідомляв УНІАН, за даними паралельного підрахунку результатів голосування організацією ОПОРА, за результатами опрацювання 100% протоколів, до Одеської міськради проходять 5 партій: «Довіряй справам» із результатом 32,86% (85 706 голосів виборців), «Блок Петра Порошенка «Солідарність» - 17,46% (45 542 голосів), «Опозиційний блок» із результатом 14,49% (37 800 голосів), «Українська морська партія» - 6,94% та об'єднання «Самопоміч» - 5,45%.