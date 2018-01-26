Трампу запропонували замість картини прикрасити Білий дім золотим унітазом (відео)

Президент США Дональд Трамп і його дружина Меланія попросили у музею Гуггенхайма в Більбао позичити їм картину Вінсента Ван Гога, однак куратори запропонували подружжю запозичити золотий унітаз.

Про це повідомляє Washington Post. За даними газети, Дональд і Меланія Трамп планували позичити картину 1888 року «Пейзаж зі снігом», щоб прикрасити нею Білий дім. Куратори музею в листі запропонували їм роботу сучасного художника Мауріціо Кателлані під назвою «Америка».

Скульптура являє собою функціонуючий унітаз із чистого золота. Критики відзначали, що скульптура є сатирою на надлишок багатств в США.

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Як зазначає видання, серед президентів США прийнято прикрашати Овальний кабінет та інші приміщення Білого дому витворами мистецтва. Так, Смітсонівський музей свого часу позичив Джону Кеннеді картину Ежена Делакруа, а попередник Трампа на посаді Барак Обама вибирав картини Марка Ротко і Джаспера Джонса.