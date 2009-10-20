Лондонські бездомні дражнять Абрамовича червоно-білими шарфами

Група бездомних, яких британська преса називає "серійними сквоттерами", захопила будинок у фешенебельному районі Лондона Белгравія по сусідству з маєтком, у якому разом з дітьми проживає колишня дружина російського бізнесмена Романа Абрамовича, повідомляє у вівторок газета Daily Mail.

Загарбники прагнуть відповідати своєму прізвиську - до того, як поселитися в семиповерховій будівлі в Белгравії, вони встигли пожити в колишньому посольстві Судану і в будинку вартістю 12 мільйонів фунтів, де їх сусідом була британський екс-прем`єр Маргарет Тетчер.

За словами новоселів, вони протестують проти того, що нерухомість у центрі Лондона, яка належить іноземцям роками стоїть порожньою.

На фотографії, зробленій журналістами, видно, що на балконах захопленого будинку сквоттери розвісили червоно-білі футболки і шарфи. Як повідомив один з бездомних, ця символіка покликана "направити месидж містерові Абрамовичу" - володарю футбольного клубу "Челсі", що грає в синіх кольорах.

РІА “Новости”