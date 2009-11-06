Секретні документи ЧФ РФ знайшли в шинку Севастополя

10 документів з грифом "таємно", які належать штабу Чорноморського флоту Російської Федерації (ЧФ РФ) були знайдені жителями Севастополя і передані в СБУ, пише "Коммерсантъ-Україна". За дивним збігом обставин після цієї знахідки стало відомо про самогубство начальника топографічної служби однієї з бригад морської піхоти Чорноморського флоту. У СБУ і ЧФ РФ ці два інциденти поки не зв`язують.

Секретна документація Чорноморського флоту Російської Федерації була знайдена жителями Севастополя, які відразу ж передали її у місцеве управління Служби безпеки України. Як стало відомо виданню, йдеться про 10 документів об`ємом 180 сторінок, що мають гриф "таємно". Зокрема, серед них опинилися "Посібник з підготовки кораблів і суден ВМФ до походів, переходів, виходів на бойову підготовку, управління ними в ході виконання завдання в морі" та "Інструкція з організації берегової системи спостереження".

– Ці документи були, грубо кажучи, знайдені в шинку і передані Службі безпеки, - розповіло джерело, інформоване про обставини знахідки.– Те, що СБУ про них дізналася, це ще добре – гірше було б, якби ці папери потрапили до третьої держави.

За інформацією Ъ, вчора всі оригінали документів були передані Службою безпеки офіційному представникові ФСБ в Україні. Як вдалося з`ясувати, передача пройшла відповідно з договором про співпрацю і взаємодію між СБУ та міністерством безпеки РФ (з грудня 1993 року – федеральна служба контррозвідки, з червня 1995 року – федеральна служба безпеки), підписаним у 1992 році, ст. 6 якого передбачає, що сторони повинні обмінюватися інформацією, що стосується питань безпеки.

– Ситуація з втратою секретних документів є яскравою ілюстрацією того, як представники ФСБ забезпечують безпеку Чорноморського флоту, - з іронією відзначив високопоставлений співробітник СБУ.

Як відомо, зараз у складі ЧФ РФ в Криму працюють 19 офіцерів ФСБ Росії, завдання яких – забезпечувати безпеку флоту. Разом з тим ще в червні українська сторона по офіційних каналах поінформувала російську владу про те, що всі співробітники спецслужби повинні залишити територію України максимум через півроку після отримання цього повідомлення. Після цього забезпечувати безпеку ЧФ РФ буде підрозділ військової контррозвідки СБУ в Севастополі.

Примітно, що з втратою секретної документації співпала за часом смерть начальника топографічної служби 810-ої бригади морської піхоти ЧФ РФ, який одержав кульове поранення в голову. 27-річного капітан-лейтенанта знайшли 3 листопада в службовому кабінеті з пістолетом у правій руці, поряд з ним була знайдена записка: "Прошу в моїй смерті нікого не звинувачувати". Пістолет і 16 патронів до нього він одержав, заступивши у добовий наряд.

Внутрішнє розслідування інциденту проводиться дізнавачами ЧФ РФ в рамках ст. 110 кримінального кодексу Російської Федерації ("доведення до самогубства"). Чи позв`язані між собою ці два інциденти, поки невідомо. "До закінчення слідчих дій говорити про які-небудь версії і причини смерті офіцера недоцільно", - заявили в службі інформації ЧФ РФ.