У Полтаві почали працювати фонтани світла

У Полтаві почали працювати фонтани, однак замість води з них б`ють «струмені» з мерехтливих лампочок. Незвичайне оформлення фонтанів створили працівники КП «Полтававодоканал».

Про це УНІАН повідомив генеральний директор КП «Полтававодоканал» Валерій ЧЕНЧЕВИЙ.

«Головний інженер нашого підприємства Анатолій СЕРДЮК запропонував включити фонтани. Це прозвучало як жарт, але потім ми вже серйозно почали обговорювати, як можна примусити працювати фонтани під час зимової холоднечі. Врешті-решт, від ідеї включити воду відмовилися, оскільки, якою б не була температура води, на морозі від неї підійматиметься пара. І тоді вирішили зробити фонтани такими, що світяться. Зараз включено три фонтани: у Петровському парку, у Сонячному парку і біля обласного Музично-драматичного театру імені М.В.Гоголя», - сказав В.ЧЕНЧЕВИЙ.

Включають святкове освітлення фонтанів щодня з настанням темноти, а вимикають – о 24.00. Ефект води, що біжить, створюється за допомогою мерехтіння і почергового включення різних елементів світлового оформлення. Здалеку «електричний» фонтан майже неможливо відрізнити від справжнього. Тішити полтавчан фонтани будуть до 14 січня.