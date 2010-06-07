У центрі Цюріха цілу годину ловили слона
08:59, 07 червня 2010Курйози
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Тварина "прогулялася" і викупалася в озері
Самка на ім’я Сабу вирвалася на волю, коли її переводили в трейлер. Тварина "прогулялася" центром міста і викупалася в озері. Прогулянка слона, на щастя, не призвела до руйнувань. Слониху супроводжували співробітники місцевої поліції. Лише через годину після втечі дресирувальникові вдалося вмовити Сабу повернутися в цирк.
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