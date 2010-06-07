У центрі Цюріха цілу годину ловили слона

08:59, 07 червня 2010
Курйози
2172 0

Тварина "прогулялася" і викупалася в озері

Самка на ім’я Сабу вирвалася на волю, коли її переводили в трейлер. Тварина "прогулялася" центром міста і викупалася в озері. Прогулянка слона, на щастя, не призвела до руйнувань. Слониху супроводжували співробітники місцевої поліції. Лише через годину після втечі дресирувальникові вдалося вмовити Сабу повернутися в цирк.

Эхо Москвы

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter