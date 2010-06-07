У центрі Цюріха цілу годину ловили слона

Самка на ім’я Сабу вирвалася на волю, коли її переводили в трейлер. Тварина "прогулялася" центром міста і викупалася в озері. Прогулянка слона, на щастя, не призвела до руйнувань. Слониху супроводжували співробітники місцевої поліції. Лише через годину після втечі дресирувальникові вдалося вмовити Сабу повернутися в цирк.

Эхо Москвы