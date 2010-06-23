Christie's продав дорожній знак за $116,5 тисяч

Дорожній знак, що розташовувався на перетині двох центральних вулиць Нью-Йорка Волл-стріт і Броуд-стріт був проданий на аукціоні Christie`s за $116,5 тисяч, повідомляє Reuters.

За даними аукціону, знак придбав по телефону анонімний учасник торгів.

Представники Christie`s вважають, що вартість таблички обумовлена її «історичністю».

«Волл-стріт і Броуд-стріт – це серце фінансового району Америки, і всі знають про це, тому до них такий великий інтерес», – заявили в аукціонному домі.

Газета.ру