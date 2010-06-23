Christie's продав дорожній знак за $116,5 тисяч
09:14, 23 червня 2010Курйози
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З серця фінансового району Америки
Дорожній знак, що розташовувався на перетині двох центральних вулиць Нью-Йорка Волл-стріт і Броуд-стріт був проданий на аукціоні Christie`s за $116,5 тисяч, повідомляє Reuters.
За даними аукціону, знак придбав по телефону анонімний учасник торгів.
Представники Christie`s вважають, що вартість таблички обумовлена її «історичністю».
«Волл-стріт і Броуд-стріт – це серце фінансового району Америки, і всі знають про це, тому до них такий великий інтерес», – заявили в аукціонному домі.
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