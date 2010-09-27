Ялтинський зоопарк «Казка» хоче купити двох слонів

Приватний зоопарк «Казка» у Ялті в найближчі кілька років має намір поповнити свою колекцію парою слонів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це директор звіринцю Олег ЗУБКОВ повідомив журналістів.

«Відвідувачі говорять: жираф є, мавпи є, тигри є, коли буде слон? Пара азіатських слонів - це перспектива, це те, над чим працюватиме зоопарк у найближчі один-два роки. Привезти тварин - важко, однак це лише півсправи. Потрібно побудувати зручний будинок для них», - сказав О.ЗУБКОВ.

У зоопарку, створеному О.ЗУБКОВИМ у 1995 році, зараз живе більш як тисяча птахів і тварин, багато вихованців - рідкісних видів.

У планах звіринцю на жовтень - відкрити до ювілею «Казки» 30-метрове колесо огляду. Катаючись на ньому, відвідувачі зможуть любуватися видами Ялти та гір.