Учені: лайка може замінити знеболювальне
Механізм не зовсім ясний...
Вчені з'ясували, що матюками можна знімати больові відчуття, але тільки якщо людина не лається постійно. Інакше знеболювальний ефект пропадає.
Про це свідчать результати експерименту, проведеного психологами Кільського університету у Великобританії. Під час досліду, людина довше витримувала у крижаній воді, якщо сипала прокльонами, ніж просто вигукувала нейтральні слова.
Пізніше вчені вирішили з'ясувати, як впливає на знеболювальний ефект лайка тих людей, для яких матюки - звичка. Дослідники навіть з'ясували усе в конкретних цифрах. Так, лайка втрачає ефект знеболювального, якщо вживати її більш ніж 60 разів на день.
Механізм такого знеболювання вченим не зовсім ясний. Швидше за все лайка сприяє вивільненню агресії і злості, які як раз і є причиною стрес-індукованої больової чутливості.
При стресі відбувається викид адреналіну, який допомагає не звертати уваги на біль. Лайка ж впливає на глибші зони мозку, ніж звичайна мова. На ті, які відповідають за емоційну поведінку. А от якщо людина звикла лаятися, то емоційна відповідь на лайку у неї слабшає, відповідно, сходить нанівець і її знеболювальний ефект.