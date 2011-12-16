В УНІАН київський рокер розкаже про свої пригоди на Бермудах

Сьогодні в інформаційному агентстві УНІАН у рамках засідання Клубу мандрівників «УНІАН - Тут і там» відбудеться презентація пісні та кліпу рокера-мандрівника про пригоди на Бермудах.

Як повідомив музикант Валерій ГОРЛОВ, торік він «застряг на чотири місяці на Домінікані. Застряг майже містично, бо планував бути там тиждень, але зрештою без коштів, без конкретних планів залишився на острові на ті самі чотири місяці».

За його словами, «це був океан емоцій, вражень, ідей! Я не міг нічого не написати. Написав – музику, вірші, ми підібрали вокалістів, поставили світло. Одне слово, вийшли такі собі дорожні нотатки в жанрі рок-концерту. Тут є все – містика, туристка, формули щастя і багато іншого. Тепер настав час представити це публіці. Для прем’єри обрали Клуб мандрівників “УНІАН - Тут і там”. У вас є зацікавлена аудиторія, цікаві люди, домашня атмосфера. Обіцяємо, з нами теж не занудьгуєте».

Початок засідання - о 18.00. Вхід вільний.

В.ГОРЛОВ – у 80-ті роки XX століття соліст відомої київської рок-групи “КРОК”, пізніше, в 90-х роках, в Москві брав участь у проекті Павла ЖАГУНА “Скандал”, у США – у проекті Бориса ЗОСІМОВА “Molotoff coctail” (Нью-Йорк-Нешвіл), по тому більше 10 займався студійною діяльністю, записав кілька альбомів.

*** Засновниками Клубу мандрівників «УНІАН - Тут і там» виступили УНІАН і туристичний сайт «Тут і там». Ідея проекту, за словами головного редактора УНІАН Олександра ХАРЧЕНКА полягає в тому, щоб «дати можливість тим, хто здійснив цікаву мандрівку по Україні (Тут), або за кордоном (Там), розповісти про неї у невимушеній, камерній обстановці таким же колегам-мандрівникам».

Як сказав керівник сайту «Тут і там» Володимир ЗМАЖЕНКО, «у клубі кожен мандрівник може себе спробувати в ролі Юрія Сенкевича. Слухачі та глядачі мають змогу відкривати для себе Україну та інші країни через емоції, світогляд та світосприйняття різних людей, при цьому з інтерактивним спілкуванням – можна запитати ведучого, уточнити щось у нього, попросити «відмотати» назад цікавий кадр».