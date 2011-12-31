В ефірі львівської радіостанції влаштували пиятику з виховною метою

На одній з львівських радіостанцій у п`ятницю, 29 грудня, відбувся ефір з назвою "Заливний язик". Впродовж трьох з половиною годин ведучий кожні 15 хвилин випивав справжньої горілки, повідомляє ТСН.

Він свідомо сп`янів просто у прямому ефірі, щоб продемонструвати, що алкоголь може зробити з людиною. Автори незвичайного ефіру називають його соціальним. Таким чином, напередодні свят, вони закликали водіїв не пити за кермом та й взагалі не зловживати. Експеримент мав чіткі правила: ведучий мав пити горілку з 25-грамової чарочки 8 разів на годину. "Єдине, що я зробив – я з`їв 150 грамів свіжесенького пюре картопляного з маслом.

Чесно кажучи, завершував колись пити о 7-ій, але ще ніколи не починав о 7-ій ранку пити", - поділився ведучий шоу "Заливний язик". Варто зазначити, що перед шоу на радіостанцію запросили керівника міського ДАІ із справжнім алкотестером та нарколога, який тестував ведучого, наприклад, на спроможність рахувати. На ведучого, який важить 102 кг, горілка подіяла не одразу.

Після години ефіру апарат показав 0,47 проміле, а після трьох з половиною годин – вже майже 2 проміле. Нагадаємо, що для водіїв в Україні дозволена норма алкоголю у крові – 0,2 проміле.

У слухачів незвичний ефір мав шалений успіх. За приблизними оцінками, за ним стежили близько мільйона людей. Фахівці пообіцяли, що організм шаленого ведучого, який ризикнув здоров`ям, щоб закликати водіїв не пити за кермом, відновиться через 12-14 годин.