Відкрилася виставка, присвячена головному радистові «Титаника»

Виставка, присвячена головному радистові лайнера "Титаник" Джеку Філіпсу, відкрилася в неділю в його рідному англійському місті Годалмінгу в рамках підготовки до 100-х роковин з дня знаменитої трагедії, повідомляє Бі-Бі-Сі.

Дж.Філіпс загинув на "Титанику", коли йому було всього 25 років. З 15-ти років він працював на пошті Годалмінга, де вивчив азбуку Морзе, після чого став радистом. Він до останнього моменту залишався на борту, передаючи сигнал лиха - його останнє повідомлення надійшло за три хвилини до того, як лайнер занурився на дно. Цей сигнал врятував життя тим, хто перебував у шлюпках - саме на нього відгукнулося єдине судно, що прийшло на місце трагедії, - "Карпатія".

Експозиція в музеї Годалмінга розповідає про життя радиста. Виставка, зокрема, покликана допомогти зібрати кошти на розвиток меморіального парку знаменитого радиста.

Британія активно монетизує роковини загибелі "Титаника", що припадає на 2012 рік, організовуючи безліч нових музеїв і виставок, присвячених найвідомішій в історії морській катастрофі. Найграндіозніший проект - квартал "Титаник" в Белфасті, де було споруджено лайнер. На місці сухого дока, звідки корабель зійшов на воду, вже кілька років ведеться будівництво житлового кварталу і ділового центру, а центральне місце буде відведено тематичному "Титаник-парку". Це найграндіозніший інвестиційний проект в історії Північної Ірландії - галерея, що включає кілька залів, присвячених історії лайнера і його загибелі, оснащених 3D-презентаціями, має відкритися 31 березня.

У квітні з англійського Саутгемптона, звідки вийшов у свій останній вояж "Титаник", за його маршрутом вирушить круїзний лайнер.