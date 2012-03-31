Жінка принесла чоловіку в ізолятор пельмені з марихуаною

15:36, 31 березня 2012
Курйози
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Міліція затримала 32-річну жительку Миргорода, яка намагалася передати своєму чоловіку наркотик із їжею.

У Полтавській області працівники сектора боротьби з незаконним оборотом наркотиків Миргородського міськвідділу міліції затримали 32-річну жінку, яка намагалася передати своєму 30-річному чоловіку, який перебуває під адміністративним арештом у приміщенні ізолятора тимчасового тримання, наркотичну речовину з їжею.

Про це УНІАН повідомила інспектор Миргородського міськвідділу УМВС у Полтавській області Лариса Петренко.

За її словами, при ретельному огляді передачі, яку підготувала «дбайлива» дружина, міліціонери виявили підозрілі продукти. А коли ретельно їх оглянули, то виявили всередині трьох пельменів начинку у вигляді кульок, які були обгорнуті поліетиленовими пакетиками. В кожному пакетику знаходилася речовина рослинного походження сіро-зеленого кольору з характерним запахом конопель.

Зараз вилучену речовину направлено до науково-дослідного експертно-криміналістичного центру УМВС Полтавської області для дослідження.

Жінці інкримінують діяння, передбачені частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України (незаконний збут наркотичних засобів до місць позбавлення волі). Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років із конфіскацією майна.

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