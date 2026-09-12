Мирна угода майже повністю узгоджена: посланець Трампа назвав головну умову для її підписання

За його словами, Путін окреслив лінію, до якої хоче відступу України.

США сподіваються на тристоронні переговори щодо війни Росії проти України, але визнають відсутність спільного бачення між сторонами. Про це сказав спецпосланець президента США Джаред Кушнер під час щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES 2026).

За його словами, американська команда задоволена останнім раундом перемовин у Москві та Києві та сподівається на проведення незабаром тристоронньої зустрічі.

При цьому він констатував відсутність у сторін спільного бачення бажаного результату та підтвердив, що найскладнішим питанням залишається територіальне.

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"Найскладнішим питанням, як і раніше, залишається територіальне. Я думаю, що це, очевидно, певною мірою визначається тим, що відбувається на полі бою, де досить динамічна ситуація в цьому плані", - сказав Кушнер.

На його думку, прогрес у технології та те, як розвиваються події на полі бою, перевищують очікування обох сторін.

"Ми сподіваємося, що зможемо незабаром обговорити на тристоронніх переговорах. Ми працюємо над тим, щоб організувати це, що, на мою думку, і було однією з цілей. Ми з'ясували, що коли нам вдається зібратися разом з обома сторонами, це набагато продуктивніше, ніж "дипломатія човників", якщо ви хочете досягти кінцевого результату", - зауважив він.

Спецпосланець стверджує, що президент РФ Володимир Путін окреслив лінію, якої він хоче досягти:

"Якщо Україна захотіла б відступити до цієї лінії, то, очевидно, у нас уже є решта угоди, розроблена та узгоджена. Наразі Україна не хоче цього робити. І, звісно, наше завдання, як посередників, - з'ясувати, як ми можемо знайти креативне рішення, яке не суперечитиме їхнім бажанням і допоможе їм досягти своєї мети, і при цьому дозволить нам переконати Росію припинити конфлікт таким чином, щоб, сподіваємося, обидві сторони змогли рухатися вперед у рамках, які унеможливлять повторення подібного в майбутньому".

При цьому він сподівається, що протягом наступних кількох тижнів вдасться оголосити, якими будуть наступні кроки, які наблизить сторони до шляху вперед.

Мирні переговори

Раніше керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що наступний раунд мирних переговорів планується провести в жовтні. За його словами, йдеться про тристоронній формат переговорів, однак він не став уточнювати місце проведення потенційної зустрічі.

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