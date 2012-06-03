Саудівська принцеса намагалася втекти з готелю, не сплативши рахунок у ?6 мільйонів

Саудівська принцеса Маха Аль-Судаіні намагалася втекти з готелю Shangri-La в Парижі, не сплативши рахунок у 6 мільйонів євро, пише Le Parisien.

Екс-дружина принца-наступника Саудівської Аравії Наїфа ібн Абдель Азіза поселилася в готелі ще в грудні 2011 року, знявши весь поверх. У ніч з четверга на п'ятницю вона спробувала залишити готель разом зі своїми 60 слугами, «забувши» сплатити рахунок за весь час перебування.

Швейцари готелю викликали поліцію. Принцеса зв'язалася з послом Саудівської Аравії, який заявив, що вона володіє «дипломатичною недоторканністю». Як сторонам вдалося вирішити проблему, незрозуміло, проте пізніше власники готелю заявили журналістам, що ніяких претензій щодо оплати своїх номерів вони не мають.

Це вже не перший скандал із принцесою. У 2009 році мережа модних магазинів Key Largo заявила про те, що Маха Аль-Судаіні заборговувала їм €89 тис за зроблені в кредит покупки, відзначає «Газета.Ru».