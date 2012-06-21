У п'ятницю стартує фестиваль «Країна Мрій»

Вперше фестиваль проводиться за підтримки Київської міської державної адміністрації, повідомили УНІАН у прес-службі КМДА.

Уже другий рік поспіль організатори транслюють фестиваль он-лайн – тож концерти улюблених виконавців можна буде дивитися буквально вдома.

Трансляція здійснюватиметься з головної фестивальної сцени на Співочому полі 22 та 23 червня з 18.00 на інтернет-сторінці офіційного сайту IX Міжнародного етнічного фестивалю «Країна Мрій» http://krainamriy.com/online.

Крім того, 23 червня можна буде переглянути пряму он-лайн - трансляцію прес-конференції IX Міжнародного етнічного фестивалю «Країна Мрій». Вона розпочнеться о 17.00.

Традиційно у прес-конференції візьме участь ініціатор та ідейний натхненник фестивалю Олег Скрипка, а також учасники та партнери фестивалю.

Під час прес-конференції будуть підбиті попередні підсумки фестивалю, а також нагороджені переможці низки фестивальних конкурсів.

Підтримку проведення он-лайн - трансляції надає офіційний партнер фестивалю компанія «Кока-Кола».

Організатори обіцяють незабутню та драйвову атмосферу свята. У вечірній програмі першого фестивального дня, 22 червня, на головній сцені виступатимуть гурти «Іларія & Гриньків & Олексій Кабанов» (Україна), Намгар (Російська Федерація, Бурятія), Lilian Vieira (Zuco 103) (Бразилія, Великобританія), ТНМК (Україна) та Baba Zula (Туреччина).

Другого фестивального дня, 23 червня, глядачі зможуть переглянути в он-лайн - трансляції виступи гуртів Астарта (Україна), MA VALISE (Франція), Mgzavrebi (Грузія) та ВВ & В. Попадюк & Ле Гранд Оркестра (Україна)

Удень для відвідувачів проходитимуть різноманітні майстер-класи, конкурси та розваги.