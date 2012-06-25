Американці знімуть фільм за грою Need for Speed

Як повідомляє ТСН, планується, що стрічка вийде в прокат в 2014 році. Постановкою фільму займеться Скотт Во (Scott Waugh). Єдиною його режисерської роботою на сьогоднішній день є картина "Закон доблесті" ("Act of Valor"), що вийшла в прокат в лютому 2012 року. Сценаристом проекту був призначений Джон Гейтінс (John Gatins), який брав участь у створенні картин "Тренер Картер" і "Жива сталь".

Цікаво, що в основу фільму буде покладена оригінальна історія - прив'язувати картину до сюжету якоїсь конкретної гри серії Need for Speed ініціатори проекту не планують. Зйомки стрічки мають розпочатися на початку 2013 року.