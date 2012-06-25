Померла остання гігантська галапагоська черепаха

Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на Reuters. Черепаха була символом Галапагоського національного парку. Їй було близько 100 років.

"Самотнього Джорджа, який вже не рухався, виявив один з наших співробітників, - заявив глава Галапагоського національного парку Едвін Наулі. - Його життєвий цикл підійшов до кінця".

Самотній Джордж був виявлений в 1972 році на острові Пінта, що належить до групи Галапагоських островів. Вчені майже 20 років безуспішно намагалися отримати від нього потомство, підшукуючи йому самок близьких до Geochelone abingdoni видів.

Причини смерті Самотнього Джорджа, як очікується, встановить посмертна експертиза. Передбачалося, що черепахи виду Geochelone abingdoni можуть жити близько 200 років.