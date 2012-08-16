Американські астрономи відкрили галактику-рекордсмена

У повідомленні НАСА стверджується, що ця галактика, яка знаходиться на відстані приблизно 5,7 мільярда світлових років від Землі, щорічно породжує понад 700 зірок - тобто по 2 зірки на день.

Для порівняння, наша галактика Чумацький шлях породжує в середньому лише одну зірку на рік, відзначає радіо «Свобода».

Як заявив керівник дослідження Майкл Макдоналд з Массачусетського технологічного інституту, згідно з існуючими сьогодні теоріями будови космосу, галактика такого типу і віку (їй близько 6 мільярдів років) має породжувати набагато меншу кількість зірок.

Скупчення галактик, де виявлена ця галактика, дано назву "Фенікс", це один з найбільших об'єктів в спостережуваному Всесвіті.