Американські астрономи відкрили галактику-рекордсмена
09:05, 16 серпня 2012Курйози
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Група американських астрономів заявила про виявлення галактики, параметри якої б'ють одразу кілька рекордів.
Галактика щорічно породжує понад 700 зірок - тобто по 2 зірки на день
У повідомленні НАСА стверджується, що ця галактика, яка знаходиться на відстані приблизно 5,7 мільярда світлових років від Землі, щорічно породжує понад 700 зірок - тобто по 2 зірки на день.
Для порівняння, наша галактика Чумацький шлях породжує в середньому лише одну зірку на рік, відзначає радіо «Свобода».
Як заявив керівник дослідження Майкл Макдоналд з Массачусетського технологічного інституту, згідно з існуючими сьогодні теоріями будови космосу, галактика такого типу і віку (їй близько 6 мільярдів років) має породжувати набагато меншу кількість зірок.
Скупчення галактик, де виявлена ця галактика, дано назву "Фенікс", це один з найбільших об'єктів в спостережуваному Всесвіті.
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