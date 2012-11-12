У Росії хочуть заборонити проносити в літак алкоголь - навіть із duty free

Про це повідомляє російське урядове видання «Российская газета».

«Російські авіаперевізники запропонували заборонити проносити на борт спиртні напої навіть в тому разу, якщо вони куплені в duty free. Мінтранс їх готовий підтримати і вже розробив поправки до Повітряного кодексу, які дозволять перевізникам спочатку забирати у пасажирів алкоголь, придбаний в магазинах роздрібної торгівлі в контрольованій зоні аеропорту, а потім видавати його, але тільки після завершення польоту», - говориться в матеріалі.

Планується, що пляшки доведеться перед зльотом здати співробітникам авіакомпанії. «Все це добро складуватимуть в спеціально відведеному місці й суворо охоронятимуть до кінця польоту», - пише газета.

Ця ж вимога стосуватиметься і спиртного, яке продане безпосередньо на борту. При цьому ніхто не збирається забороняти авіакомпаніям пригощати пасажира склянкою пива чи келихом вина під час польоту.

За інформацією видання, за останні півтора роки тільки одна авіакомпанія налічила більш як тисячу випадків, коли п'яні бешкетники становили загрозу для безпеки польоту. Особливо важко доводиться екіпажам в тривалих польотах, які тривають більш як 10 годин. Жорсткий контроль щодо алкоголю хочуть ввести, зокрема, через те, що штрафи за буйну поведінку не діють на пасажирів. Вони зараз становлять 1,5 тисячі рублів (близько 50 доларів), а раніше було взагалі 100 рублів (близько 3 доларів).

Окрім цього, Мінтранс РФ пропонує надати право супроводжувати повітряне судно у польоті співробітникам служби авіабезпеки, щоб вони разом з екіпажем могли усмиряти буйних, застосовуючи фізичну силу.