Учені відкрили вид риби, яка може жити на деревах

Учені виявили рибу, яка самим фактом свого існування спростовує один з основних законів природи, - те, що риби живуть у воді, а птахи - на деревах. Видання Daily Mail повідомляє, що ця риба на декілька місяців щорічно вибирається з води і живе на дереві.

Ховаючись серед гілок і в стовбурах, незвичайні рибки змінюють свою біологічну будову, щоб дихати повітрям. Біологів особливо здивувало, що цей вид риб може так довго знаходитися поза звичним місцем існування.

Ще однією особливістю виявленої риби, Rivulus marmoratus Poey, є те, що вона виявилася здібною до безстатевого розмноження.

Довжина рибки складає всього кілька дюймів, зазвичай вона живе в ставках і затоплених норах крабів у болотах Флоріди, Латинської Америки і Карибського басейну.

Скотт Тейлор, один з учених, що досліджували незвичайних риб, говорить: "Їх поведінка дійсно не відповідає стандартній поведінці риби".

В іншому дослідженні наголошується, що у цих риб є вражаюча здатність змінювати форму тулуба. Метаболізм у цих рибок такий, що вони можуть довгий час знаходитися поза водоймищами.

Їх зябра змінюються таким чином, що вони затримують воду і живильні речовини, а азот виділяють через шкіру.

Як тільки рибки повертаються у воду, зябра стають такими ж, як у звичайних риб. Раніше цей тип риб був відомий тим, що вони є єдиними безхребетними, які можуть розмножуватися безстатевим способом.

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