Невдоволення росіян війною може зробити Путіна небезпечним, - CBC

Після українських ударів по Москві усі побачили, що Росія не перемагає у війні, як про це заявляв диктатор.

Українські удари безпілотниками по Москві останнім часом стали наймасштабнішими з початку повномасштабного вторгнення РФ. Вони впливають на настрої не лише пересічних росіян, а й політичних та бізнесових еліт країни. Про це пише канадське видання CBC.

Автор публікації наводить думку лауреатки Пулітцерівської премії та історикині Енн Епплбаум. Вона вважає, що останні події можуть поступово вплинути на тих, хто досі має певний вплив на Кремль.

"Вони нарешті побачили війну і починають розуміти, що... вони не лише не перемагають, але й війна наближається", - каже вона.

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Експертка визнала, що українські удари по НПЗ в Росії навряд чи швидко завершать війну. Однак вони можуть спричинити "доволі сильну зміну настроїв серед бізнес-еліти, політичної еліти", яка досі певною мірою впливає на рішення Путіна.

Видання звертає увагу, що попри масштаб атак російське державне телебачення майже не показувало кадри ударів, а мешканців Москви навіть не попереджали про небезпеку. Один із жителів міста розповів, що жодних сирен чи офіційних повідомлень не було, хоча ситуація викликала тривогу.

За словами Епплбаум, навіть якщо влада намагається приховувати наслідки атак, сам факт їхнього існування має велике значення.

"Вони є цілком очевидним доказом того, що росіяни не перебувають у безпеці, що вони не перемогли Україну, що війна триває і що вони платять за неї високу ціну", - каже вона.

Водночас журналіст українського видання UNITED24 Media Євген Славний закликає не переоцінювати зміну настроїв у Росії. За його словами, критика Путіна з боку окремих російських націоналістів ще не означає відмову від підтримки війни. Він наголошує, що багато хто з них, попри невдоволення діями Кремля, продовжує підтримувати агресію проти України.

Своєю чергою історик Майкл Кіммідж припускає, що у разі зростання внутрішнього невдоволення Путін може вдатися до ще жорсткіших репресій усередині країни та посилити атаки на українські міста й цивільну інфраструктуру. На думку експерта, дедалі більший тиск не обов'язково змусить російського лідера шукати компроміс, а може зробити його ще небезпечнішим.

"Він завжди може накинутися на такі речі, як водопостачання, електропостачання – що він і робив, – але можна підвищити ставки і справді спробувати створити гуманітарну катастрофу в Україні", – сказав Кіммедж.

Війна в Україні: останні новини

Як писав УНІАН, російський політолог Антон Єрьомін вважає, що головною загрозою для влади Путіна стала чекістська система, яка колись його підняла, але тепер може пожертвувати ним заради власного виживання. Еліта усуне Путіна, звинувативши його у провалах, і поставить нового керівника, який оголосить паузу у війні.

Однак Єрьомін застерігає Захід, що таке "перемир’я" буде лише підготовкою до нової агресії, і наголошує: питання майбутнього російської системи вирішуватимуть не в Москві, а у Вашингтоні, Берліні та Брюсселі.

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