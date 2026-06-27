Рішення про напад Росії на НАТО ухвалюватиме вже не Путін, - адмірал

Росія вже перетворилася на молодшого партнера Китаю і більше не є тим, хто ухвалює стратегічні рішення.

Війна в Україні триває досі лише тому, що Китай дозволяє Росії її продовжувати і забезпечує росіян необхідними для цього ресурсами. Таку думку висловив колишній голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер.

"Китайці фактично дозволяють Росії залишатися у війні. Вони забезпечують Росію всім необхідним для виробництва зброї. Тож китайці все ще можуть казати: "Ми не даємо зброї", але вони буквально дають росіянам все необхідне для виробництва цієї зброї", - наголосив він.

На думку Бауера, Росія дедалі більше перетворюється на молодшого партнера у відносинах з Китаєм. Саме тому, переконаний адмірал, якщо Росія всеж таки атакує країни НАТО, рішення щодо цього ухвалюватимуть не в Москві, а в Пекіні.

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Як писав УНІАН, хоча Пекін не постачає готової зброї Росії, він активно продає товари подвійного призначення, що дозволяє Росії продовжувати війну й уникати вторинних санкцій.

Експерти вважають, що Китай зацікавлений у збереженні наступального потенціалу РФ і затягуванні війни в Україні, адже це відволікає сили НАТО та створює для Пекіна більше простору для потенційної агресії проти Тайваню.

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