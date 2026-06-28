Фіцо зробив різку заяву щодо України напередодні саміту НАТО

Політик каже, що Словаччина "не платитиме за військові витрати України".

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що виступає проти надання нової допомоги Україні – як фінансової, так і військової – на саміті НАТО. Він має намір відправити словацьку делегацію до Анкари без мандату на схвалення подібних рішень.

Про це пише словацьке видання Aktuality. Зазначається, що упродовж майбутнього тижня Фіцо планує провести зустрічі з посадовцями, аби делегація країни відправилася до Туреччини без відповідних повноважень.

"Я не можу заборонити іншим країнам, які хочуть скинутися на війну. Знаєте, що може статися? Сюди залетить якийсь дрон, навмисно чи ненавмисно, впаде на житловий будинок, будуть загиблі чи поранені, і ми можемо отримати Третю світову війну. Тому за Словаччину кажу: жодної підтримки війни, Словаччина не платитиме за військові витрати України", – додав словацький премʼєр.

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Саміт НАТО в Анкарі

Наступний саміт НАТО відбудеться в турецькій Анкарі 7-8 липня. За даними POLITICO, на заході планують оголосити про укладення нових оборонних контрактів на мільярди доларів і суттєве розширення військового виробництва.

Крім того, у проєкті спільної декларації йдеться про надання допомоги Україні на 70 мільярдів євро на поточний рік. Однак варто наголосити, що сама заява може змінитися.

Раніше скандал довкола візиту на цей саміт спалахнув у Чехії. Уряд країни не включив президента і колишнього посадовця НАТО Петра Павела до делегації. Глава держави оскаржив рішення у суді.

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