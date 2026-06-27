Вучич заявив про останні тижні на посаді президента Сербії

Також він пообіцяв оголосити дострокові парламентські вибори.

Президент Сербії Александар Вучич заявив у суботу, 27 червня, що піде у відставку протягом кількох тижнів та оголосить про дострокові президентські і парламентські вибори. Про це пише Reuters.

Як зазначило агентство, його заява пролунала пролунала через півтора року після обвалу навісу на залізничному вокзалі в північному місті Нові-Сад, унаслідок чого загинули 16 людей. Це спричинило масові протести по всій країні.

"Я буду президентом лише ще кілька тижнів, а потім піду у відставку", – заявив Вучич своїм прихильникам під час провладного мітингу у столиці Белграді.

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Вучич також заявив, що допомагатиме своїй Сербській прогресивній партії (SNS) перемогти на виборах. Він не уточнив, коли саме піде у відставку і коли розпустить парламент.

Видання нагадало, що другий і останній термін Вучича на посаді президента завершується в середині 2027 року.

Протестувальники, опозиція та правозахисні організації стверджують, що трагедія на залізничному вокзалі стала ознакою корупції та масштабних проблем у державному управлінні будівельними проєктами.

Протести у Сербії

Як повідомляв раніше УНІАН, прем'єр-міністр Сербії Мілош Вучевич, ключовий союзник президента країни Александара Вучича, оголосив про свою відставку ще у січні 2025 року після кількох тижнів ескалації протестів студентів та опозиції, які вимагали політичних змін у країні. Вучевич тоді сказав журналістам, що його політична партія "повинна проявити максимальну ступінь відповідальності", додавши, що рішення "задовольнило більшість вимог протестувальників".

Влітку 2025 року у Сербії знову спалахнули масові протести. Серед десятків тисяч людей були здебільшого студенти. Повідомлялося, що правоохоронці затримали кілька десятків протестувальників. Опоненти Вучича звинувачували його та його союзників у зв'язках з організованою злочинністю, насильстві проти конкурентів та обмеженні свободи ЗМІ.

Нещодавно у сербському місті Нові-Сад відбувся багатотисячний антиурядовий мітинг, учасники якого вшанували пам'ять 16 загиблих внаслідок обвалу навісу на залізничному вокзалі у 2024 році та вимагали дострокові вибори. Опозиційні сили, правозахисники та учасники демонстрацій наголошували, що руйнування інфраструктурного об'єкта в Нові-Саді є наслідком системної корупції та неефективного управління державними будівельними проєктами.

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