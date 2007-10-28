Пасажирка вирішила вийти з літака у польоті

Авіалайнеру American Airlines, що здійснював в ніч з суботи на неділю рейс з аеропорту міста Орландо до Далласа довелося зробити вимушену посадку в Х`юстоні через те, що одна з пасажирок вирішила вийти з літака, повідомляє Dallasnews.

Жінка, ім`я якої не називається, спробувала у польоті літака відкрити двері запасного виходу. Її діям негайно поклали край члени екіпажа.

Проте командир екіпажа ухвалив рішення перервати політ і зробити посадку в Х`юстоні, де жінку затримала поліція, що піднялася на борт повітряного суду .

За словами представника American Airlines, на борту авіалайнера Boeing-757 знаходилися 176 пасажирів і шість членів екіпажа. Він також відзначив, що спроби відкрити двері запасного виходу у польоті лайнера відбуваються нечасто.

Лента.ру