Окупанти просунулись біля Костянтинівки та у Запорізькій області, - DeepState

Російські окупанти просунулись поблизу Костянтинівки Донецької області та Залізничного на Запоріжжі.
Про це повідомив аналітичний проєкт DeepState. "Ворог просунувся поблизу Костянтинівки та у Залізничному", - йдеться у повідомленні.
Ситуація в Костянтинівці
Костянтинівка залишається одним із ключових вузлів оборони України на Донеччині та перебуває під постійними російськими ударами.
Останніми місяцями війська РФ посилили тиск на місто, намагаючись просунутися до нього з кількох напрямків. За даними українських військових і західних журналістів, росіяни активно застосовують авіабомби, артилерію та безпілотники, через що значна частина міської забудови зазнала руйнувань, а більшість цивільного населення була евакуйована.
Таким чином, Костянтинівка фактично стала прифронтовим містом, де ситуація стрімко погіршувалася впродовж останнього року.
В кінці липня військові розповіли, що зараз насправді відбувається у Костянтинівці. Вони зазначили, що росіяни постійно намагаються штурмувати як українську піхоту, такі і окремі позиції в Костянтинівці.
При цьому аналітик BILD пояснив, що відбувається у Костянтинівці та припустив, що РФ може захопити місто вже цього року.