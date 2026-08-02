Окупанти просунулись біля Костянтинівки та у Запорізькій області, - DeepState

Також росіянам вдалося просунутися біля одного з населених пунктів у Запорізькій області.

Російські окупанти просунулись поблизу Костянтинівки Донецької області та Залізничного на Запоріжжі.

Про це повідомив аналітичний проєкт DeepState. "Ворог просунувся поблизу Костянтинівки та у Залізничному", - йдеться у повідомленні.

Ситуація в Костянтинівці

Костянтинівка залишається одним із ключових вузлів оборони України на Донеччині та перебуває під постійними російськими ударами.

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Останніми місяцями війська РФ посилили тиск на місто, намагаючись просунутися до нього з кількох напрямків. За даними українських військових і західних журналістів, росіяни активно застосовують авіабомби, артилерію та безпілотники, через що значна частина міської забудови зазнала руйнувань, а більшість цивільного населення була евакуйована.

Таким чином, Костянтинівка фактично стала прифронтовим містом, де ситуація стрімко погіршувалася впродовж останнього року.

В кінці липня військові розповіли, що зараз насправді відбувається у Костянтинівці. Вони зазначили, що росіяни постійно намагаються штурмувати як українську піхоту, такі і окремі позиції в Костянтинівці.

При цьому аналітик BILD пояснив, що відбувається у Костянтинівці та припустив, що РФ може захопити місто вже цього року.

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