Наступ Росії провалився: в ISW оцінили 'успіхи' окупантів у липні, – ISW

У липні минулого року РФ захопила вчетверо більше територій.

Весняно-літній наступ росіян не приніс істотних оперативних результатів і фактично провалився. Як пишуть аналітики Інституту вивчення війни, темпи просування російської армії залишаються низькими, і в липні росіяни захопили вчетверо менше територій, ніж за той самий період минулого року.

Так, за даними ISW, у липні 2026 року російські війська просунулися на 37,85 квадратних кілометрів, тобто в середньому на 1,22 квадратних кілометра на день. При цьому аналітики зазначають, що темпи просування Росії з лютого 2026 року істотно не змінилися.

І хоча в липні 2026 року російські війська проникли на більшу територію, ніж у останні місяці – приблизно на 121,56 квадратних кілометрів, проте це лише незначна частина порівняно з темпами просування Росії в липні 2025 року, коли російські сили захопили 455,74 квадратних кілометра.

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Аналітики зазначають, що в липні 2026 року російські війська активізували спроби проникнення в Костянтинівку Донецької області, але це не призвело до захоплення Костянтинівки чи досягнення будь-яких оперативно значущих цілей.

"Щомісячні темпи просування Росії у 2026 році були значно нижчими, ніж темпи просування Росії за той самий період 2025 року, навіть з урахуванням проникнень на українську територію", – йдеться у звіті.

В ISW зазначають, що триваючі контратаки України, кампанія ударів середньої дальності та домінування українських безпілотників продовжують обмежувати темпи просування Росії та її здатність використовувати механізовану техніку.

У липні 2026 року російські війська провели кілька механізованих штурмів в окремих районах театру військових дій, але вони не привели до суттєвих успіхів.

При цьому, хоча Кремль уже кілька років оптимізує російську армію для позиційної війни, а не для маневреної, українські інновації значно уповільнюють просування Росії у 2026 році порівняно з попередніми роками, зазначають у ISW.

"Немає жодних ознак того, що російські війська зможуть різко прискорити своє просування або відновити маневрений характер війни на даний момент", – підсумовують аналітики.

Ситуація на фронті

Раніше в ISW зазначали, що російське військове командування бреше Кремлю про масштаби успіхів на півночі України, заявляючи, що російські війська активно просуваються по всьому театру військових дій.

Армія РФ майже щодня, починаючи щонайменше з 22 липня, заявляє про захоплення нового населеного пункту в Харківській та Сумській областях. Однак і дані ISW, і українські Збройні сили спростовують ці "успіхи".

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