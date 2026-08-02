'Динаміка війни змінилася': Рубіо заявив про новий шанс на мирні переговори

В найближчі кілька тижнів США спробують відновити переговори між Росією та Україною.

Держсекретар США Марко Рубіо визнав, що українські удари по Росії змінили динаміку війни, і заявив про можливість нових мирних переговорів найближчим часом. Про це він сказав в інтерв’ю Fox News.

Відповідаючи на запитання, що конкретно США можуть зробити для завершення війни, Рубіо підкреслив, що Вашингтон докладав зусиль для цього ще з самого початку війни і готовий відіграти конструктивну роль у вирішенні конфлікту. Він також наголосив, що президент США Дональд Трамп – "єдиний лідер у світі, який може посадити Росію та Україну за стіл переговорів".

Водночас він зазначив, що ситуація у війні останнім часом змінилася – і не на користь Росії. Тепер США намагаються зрозуміти, чи вплине ця нова динаміка на можливість переговорів.

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"Динаміка конфлікту за останні кілька місяців дещо змінилася. Тепер українці можуть завдавати ударів на великі відстані вглиб Росії, переносячи війну на територію Росії. Ми хочемо з’ясувати, чи відкрила ця нова динаміка якимось чином шлях до врегулювання шляхом переговорів", – сказав він.

Також Рубіо заявив, що в найближчі кілька тижнів США спробують відновити переговори між Росією та Україною.

При цьому він підкреслив, що в обох сторін є досить жорсткі "червоні лінії", і доки не вдасться хоча б трохи зблизити ці позиції, досягти успіху не вдасться.

США у війні в Україні

ЗМІ пишуть, що спеціальні посланці президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер можуть відвідати Київ у другій половині серпня в рамках заходів, приурочених до 35-ї річниці незалежності України.

Водночас видання Foreign Affairs писало, що Путін спробує перетворити мирні переговори на фарс, щоб послабити Київ.

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