Росію атакували дрони: прилетіло по НПЗ, військовому аеродрому та складу Wildberries

Були атаковані нафтопереробний завод у Саратові та аеродром "Енгельс-2".

Вночі та вранці дрони атакували кілька регіонів Росії, повідомляється про удари по НПЗ у Саратові та по військовому аеродрому в Енгельсі. Також постраждав склад Wildberries у Самарській області.

У ніч на 2 серпня мешканці Саратова та області повідомили про вибухи та пожежу. Як пише Astra, з відео в соцмережах видно, що в результаті нічної атаки спалахнула потужна пожежа на Саратовському нафтопереробному заводі. Це одне з найстаріших нафтопереробних підприємств Росії. Станом на 2023 рік обсяг переробки нафти становив 4,8 млн тонн.

OSINT-аналітики пишуть, що одне з вогнищ пожежі, можливо, є наслідком горіння факельної установки.

Відео дня

Також Exilenova+ повідомляє, що в Енгельсі було атаковано аеродром "Енгельс-2". На кадрах, опублікованих місцевими жителями, імовірно, зафіксовано момент вибуху на території авіабази.

Губернатор Саратовської області підтвердив ураження кількох об’єктів.

"У результаті атаки БПЛА є пошкодження цивільної інфраструктури в Саратові та Енгельсі. На місці працюють усі оперативні служби. Попередньо є постраждалі", – написав він.

Крім того, вранці мешканці Самарської області повідомили про вибухи та атаку дронів. Після цього в мережі почали з’являтися кадри зі стовпом диму.

Повідомляється, що удар було завдано по складу Wildberries в індустріальному парку "Новосемейкіно".

Цей логістичний комплекс було відкрито у травні 2025 року, його площа становить близько 130 тис. кв. м, а після повного запуску місткість має сягнути 120 млн одиниць товарів.

Удари по Росії

Минулої ночі дрони масово атакували Уфу в Башкортостані, уражено три НПЗ.

Також у Чорному морі після атаки українських морських дронів затонув контейнеровоз "Росатома".

Держсекретар США Марко Рубіо визнав, що українські удари на великі відстані перенесли війну на територію Росії та змінили динаміку конфлікту. Тепер США намагаються зрозуміти, чи вплине ця нова динаміка на можливість переговорів.

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