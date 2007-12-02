Колишня дружина Уго Чавеса пішла в опозицію

До акцій опозиції Венесуелли, що продовжує протести проти запропонованої президентом Уго Чавесом конституційної реформи, приєдналася колишня дружина президента Марісабель Родрігес (Marisabel Rodriguez), повідомляє The Sunday Times.

Вона заявила, що не "може підтримувати концентрацію влади в одних руках". У недавньому інтерв`ю венесуельській пресі Родрігес звинуватила колишнього чоловіка в спробі "загіпнотизувати народ" і додала: "Я не можу підтримати це прагнення до нескінченного перебування у влади"

Марісабель Родрігес стала дружиною Уго Чавеса в 1998 році, а чотирма роками пізніше пішла від нього. Від цього браку у Чавеса є дочка Росінес (Rosines), якій зараз вже дев`ять років.

У четвер 29 листопада в акціях протесту взяли участь 160 тисяч чоловік. Велика частина демонстрантів - це студенти, які влаштовують регулярні акції останні шість місяців.

2 грудня в країні пройде референдум, на якому венесуельці повинні висловити свою думку про плани президента внести 69 поправок до конституції. Зміни, зокрема, передбачають усунення обмежень по термінах перебування однієї людини на посту глави держави. Деякі опозиційні політики звинуватили Чавеса в спробі захоплення влади.

Лента.ру