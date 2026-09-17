Польща готує для України новий пакет допомоги з боєприпасами для F-16

Авіаційні боєприпаси у пакеті використовують для знищення дронів.

Польща готує для України новий пакет військової допомоги з боєприпасами для винищувачів F-16. Про це пише Polskie Radio, посилаючись на слова заступника міністра національної оборони Польщі Станіслава Взьонтека.

Зокрема Польща надасть авіаційну техніку. Вартість оборонного пакета може складати 50 млн євро.

У заяві йдеться про те, що авіаційні боєприпаси у пакеті використовують для знищення дронів.

Відео дня

"Наша допомога в процесі підготовки. За мить усе відбудеться. Не можу говорити, що в ній міститься, лише скажу: це те, чого Україна зараз потребує. Йдеться, зокрема, про базові боєприпаси. Це ті, що монтуються на F-16 для збиття російських дронів", - зазначив Взьонтек.

Водночас видання "Мілітарний" додало, що українські F-16 під час боротьби проти авіації РФ використовують ракети класу "повітря - повітря" AIM-9 та AIM-120. Минулого року в Україні також помітили F-16 із ракетами APKWS II, ефективними проти безпілотників.

F-16 для України - останні новини

Раніше командир підрозділу українських пілотів F-16 із позивним "Фантом" розповів про нестачу ракет до винищувачів. За його словами, Україні потрібні додаткові ракети не тільки для систем Patriot, а й ракети AIM-120.

Зазначається, що дефіцит став настільки гострим, що українські пілоти змушені економити ракети.

Також повідомлялось, що у Канаді понад 20 українських пілотів готуються до переходу на винищувачі F-16 та Gripen. Зокрема президент Володимир Зеленський під час візиту у місто Норт-Бей, провінція Онтаріо сів у льотний симулятор, і українські пілоти розповіли йому про те, як поводиться навчально-бойовий L-39 порівняно з літаками радянської епохи.

Вас також можуть зацікавити новини: