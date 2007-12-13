Жадібний пасажир залпом випив літр горілки на митному контролі

Жителеві ФРН знадобилася термінова медична допомога після того, як він випив залпом літрову пляшку горілки, яку йому не дозволили пронести на борт літака, повідомляє Лента.руз посиланням на AP.

Інцидент, як розповіли представники німецької поліції, відбувся в середу в зоні митного контролю аеропорту Нюрнберга. 64-річний громадянин Німеччини, ім`я якого не розголошується, повертався додому в Дрезден після відпочинку в Єгипті. У Нюрнберзі він мав зробити пересадку.

Коли митники виявили в його ручному багажі пляшку горілки, вони запропонували пасажирові або викинути напій, або внести додаткову плату і здати її в багаж. Проте пасажир вибрав третій варіант і, не відходячи від стійки митного контролю, випив вміст пляшки.

Пасажир, за словами поліції, швидко втратив можливість стояти, говорити і здійснювати будь-які інші усвідомлені дії. Злякавшись за здоров`я немолодого чоловіка, митники викликали бригаду лікарів швидкої допомоги, які доставили його в лікарню Нюрнберга. Зараз, уточнили представники поліції, здоров`ю чоловіка нічого не загрожує, очікується, що він зможе вирушити додому в найближчі декілька днів.

У Євросоюзі, США і багатьох інших країнах світу вже більше року діють нові норми провезення рідин в салоні літака. Зокрема, алкоголь допускається проносити на борт в ручній поклажі тільки в тому випадку, якщо він куплений у магазині безмитної торгівлі і запакований у спеціальні пакети, розкривати які під час рейса категорично заборонено.