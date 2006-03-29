Сьогодні можна спостерігати сонячне затемнення

Сьогодні, 29 березня, жителі Землі зможуть спостерігати сонячне затемнення. Воно почнеться в 11:35 за київським часом на крайньому сході Бразилії.

Потім місячна тінь перетне Атлантику і вступить на Африканський континент на півночі Гвінейської затоки. Після цього вона подолає Середземне море і Туреччину, де затьмарення буде видно найкраще. Місячна тінь залишить землю в 14:47 за київським часом недалеко від Іркутська.

Протягом декількох годин Місяць знаходитиметься між Сонцем і Землею і загородить собою світло. Якщо у момент затьмарення дивитися на Землю з космосу, то по поверхні планети "бігтиме" чорна пляма.

У Києві сонячне затемнення можна буде спостерігати з 12:58 до 15:00. Свого піку затемнення досягне о 14:06.

Нинішнє затемнення неповне: під час його максимальної стадії Сонце буде закрито над Києвом на 70 відсотків, над Донецькою областю - на 84%, Луганскою областю – на 85%, а найбільший показник буде над Кримом - 87 відсотків.

Спостерігати це рідкісне явище природи рекомендується через закопчене або зварювальне скло, спеціальні окуляри, або через внутрішній диск зі звичайної дискети. Втім, в багатьох регіонах України синоптики прогнозують суцільну хмарність. У будь-якому випадку, про максимум затьмарення свідчитимуть значне зниження освітленості (наступлять сутінки), зниження температури на два-три градуси, можливі пориви вітру.

Одним з кращих місць для спостереження за рідкісним природним феноменом стане піднесеність Хадба ас-Саллум поблизу єгипетського містечка Эс-Саллум на лівійській межі. Тут вже розбиті великі шатра для гостей. Спостерігати за затьмаренням сюди прибули понад 500 учених з 205 країн світу, зокрема троє лауреатів Нобелівської премії.

Російськи медики стверджують, що затьмарення не повинне позначитися на самопочутті людей, а ось деякі тварини можуть поводитися неспокійно і навіть агресивно.

Водночас, деякі астрологи вважають, що сонячні затемнення значно впливають на людей. В народі здавен вважається, що затемнення приносять не просто негативні, але і фатальні події.

Астрологи радять в день затьмарення не подорожувати, виявляти обережність у всіх справах, не ризикувати, не починати нових справ, не підписувати важливих документів і у жодному випадку не вживати алкоголю. Також не слід брати кредити і давати гроші у борг.

Крім того, Російський Інститут земного магнетизму і розповсюдження радіохвиль попереджає, що під час сонячного затемнення може погіршати стільниковий і радіозв`язок, оскільки в цей час «в іоносфері відбуваються зміни, які утруднюють проходження радіохвиль».

Кореспондент