На Луганщині рятувальники знімали пса з козирка балкона на дев’ятому поверсі

Про це УНІАН сьогодні повідомили у Центрі зі зв'язків із громадськістю Управління Держслужби з надзвичайних ситуацій у Луганській області.

За словами рятувальників, все почалося з телефонного дзвінка від мешканців будинку № 20 по вул. Кіма в Первомайську, які повідомили, що на козирку над одним із балконів 9-го поверху виє і скавчить собака.

Читайте такожНа Харківщині врятували дитину, яка застрягла в алюмінієвому бідоні (фото)На момент прибуття рятувальників тварина бігала по невеликому козирку, час від часу забігаючи через вентиляційне віконце на горище і повертаючись назад. Спроби спіймати собаку з боку горища не увінчалися успіхом, оскільки висота приміщення в цьому місці ледве досягала півметра.

Ситуація ставала критичною, і первинний план довелося змінити.

«Вирішили зробити на рятувальному мотузку петлю, спустити його з даху і таким чином зловити дворнягу. Через кілька хвилин операція успішно завершилася. Тварина не постраждала», - повідомили в ЦЗГ ДСНС.