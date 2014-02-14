Брейвік погрожує голодуванням, якщо йому не дадуть нову ігрову приставку - агентство

У листі, що надійшов у розпорядження агентства, Брейвік описує свої умови у в'язниці як «катування». «Голодування не закінчиться доти, доки міністр юстиції Андерс Анундсен (Норвегії) і глава виправних установ не припинять ставитися до мене як до тварини», - повідомив терорист. Найближчим часом він пообіцяв назвати дату початку страйку, пише РИА Новости.

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Брейвік зажадав, щоб його ігрову приставку PlayStation 2 замінили на більш нову третю версію з «доступом до дорослих ігор», які він міг би сам вибирати.

Крім цього, він просить поліпшити умови його щоденної прогулянки, а також надати право на вільне спілкування із зовнішнім світом. Норвезького терориста з міркувань безпеки тримають окремо від інших ув'язнених. Брейвік стверджує, що він має право на більш широкий вибір діяльності через свою ізоляцію.

Брейвік 22 липня 2011 року влаштував вибух в урядовому кварталі норвезької столиці, в результаті якого загинули вісім осіб, і стрілянину в молодіжному таборі робочої партії Норвегії на острові Утейя, де загинули 69 осіб. Брейвік засуджений до 21 року в'язниці.