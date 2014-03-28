Кандидата в прем'єри Киргизії звинуватили у невмінні сушити урюк

20:17, 28 березня 2014
Курйози
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В опозиції вважають, що невміння прем'єр-міністра сушити абрикоси й утримувати худобу може негативно вплинути на життя народу.

wikimedia.org

Від кандидата в прем'єр-міністри Киргизії Джоомарта Оторбаєва зажадали прокоментувати звинувачення в тому, що він «не знайомий з життям народу». З такою ініціативою, як передає Lenta.ru з посиланням на КирТАГ, виступив депутат від Соціал-демократичної партії Жусубалі Ісаєв на засіданні фракції.

«Окремі представники опозиції звинуватили Оторбаєва в тому, що він не знає, що таке урюк, не знає, як його сушити, не знає, як утримувати худобу, і що це може негативно відбитися на житті народу. Чи згодні ви з такими звинуваченнями?», - звернувся до Оторбаєва депутат.

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Той у відповідь заявив, що у нього багато недоліків, «але ж немає таких людей, які досягають успіху в усіх сферах». «В уряді повинні працювати люди, які будуть професійними кожен у своїй сфері, якщо ми всі будемо грати лише на скрипці, то у нас оркестру не вийде», - додав він.

Урюком називають середньоазіатські сорти абрикоса, що має малий розмір плода, який, як правило, сушать з кісточками.

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Оторбаєв тимчасово виконує обов'язки глави киргизького уряду. Його призначили на цю посаду після розпаду парламентської коаліції та відставки колишнього прем'єра Жанторо Сатибалдієва, який залишив посаду 25 березня.

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