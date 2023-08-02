Цей вид міг вільно плавати за допомогою своїх щупалець, і захоплювати велику здобич.

Вчені виявили найстаріший вид плаваючих медуз, який коли-небудь існував, віком понад 500 мільйонів років, що проливає більше світла на походження найдавніших видів тварин на Землі.

Як повідомляє Independent, новий вид, який отримав назву Burgessomedusa phasmiformis, відкрили на основі надзвичайно добре збережених зразків, знайдених на викопному пласті в Канаді.

Отримані дані, на думку дослідників, свідчать про те, що деякі анатомічні особливості сучасних плаваючих медуз, такі як їх типове тіло у формі блюдця або дзвона, розвинулися вже близько 505 мільйонів років тому.

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Відзначається, що медузи є частиною однієї з найдавніших груп тварин, що коли-небудь існували на землі, в яку також входять корали і морські анемони. Однак, хоча попередні дослідження виявили скам'янілих поліпыв у 560-мільйонних гірських породах, що пролило світло на ранню еволюцію коралів, походження медуз залишалося незрозумілим.

Грунтуючись на новому аналізі, вчені говорять, що вид Burgessomedusa phasmiformis міг вільно плавати за допомогою своїх щупалець, і захоплювати велику здобич.

"Хоча медузи та їхні родичі вважаються однією з найдавніших груп тварин, які еволюціонували, їх надзвичайно важко визначити в кембрійських скам'янілостях. Це відкриття не залишає сумнівів, що в той час вони плавали", - сказав один з дослідників.

Дослідження також припускає, що харчовий ланцюг більше 500 мільйонів років тому був набагато складнішим, ніж вважалося раніше, і хижацтво не обмежувалося великими плаваючими членистоногими.

Інші відкриття вчених

Раніше вчені виявили раніше невідомий вид медуз на глибині майже 700 метрів на дні Атлантичного океану. Знайдена медуза має криваво-червоний колір і зовні схожа на берет з бахромою.

Також в Єгипті знайшли скам'янілі останки нового виду хижих динозаврів з сімейства абелізавриди з мордою, що нагадує собак породи бульдог.

А в липні минулого року стало відомо, що вчені виявили в Ефіопії древній вид морських істот, які мали здатність до регенерації. Знайдений вид морських лілій назвали на честь президента України Володимира Зеленського.

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