"Супергероя" рятувала столична поліція.

28-річний іноземець ледь не потонув у Дніпрі ввечері 28 серпня. Чоловік хотів переплисти річку, і для антуражу надягнув маску "Бетмена", однак течія виявилася йому не під силу. На щастя, коли він почав тонути, це помітив чоловік і звернувся по допомогу до співробітників річкової поліції, розповіли в столичному главку.

"На спецлінію 102 звернувся громадянин, який повідомив, що посеред річки Дніпро з останніх сил на воді тримається чоловік. На порятунок плавця відразу вирушили поліцейські відділу поліції в річковому порту "Київ". Діставши "Бетмена" з води на катер, правоохоронці встановили його особу. Це - іноземець, 1995 року народження, який хотів переплисти річку", – зазначили в поліції Києва.

Інциденти на Дніпрі

Під час відпочинку на воді регулярно радять не пірнати у незнайомих місцях та не запливати далеко від берега. Утім інцидент з "Бетменом" – не перший такий випадок на Дніпрі. В травні на річці врятували чоловіка, який вирішив переплисти Дніпро - з Труханового острова до Дніпровської набережної, та отримав переохолодження.

Відео дня

Цього літа інциденти повторювали. Як повідомили в поліції Києва, столичний водний патруль з початку сезону врятував 8 громадян, які, не розрахувавши свої сили, ледь не потонули у річці.

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