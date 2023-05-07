Чоловікові знадобилася допомога рятувальників та медиків.

У Києві чоловік вирішив переплисти Дніпро - з Труханового острова до Дніпровської набережної, він отримав переохолодження, і йому допомогли рятувальники.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у місті Києві. Зазначається, що сьогодні, 7 травня, о 13:19 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що на річці Дніпро неподалік Пішохідного мосту у воді знаходиться людина та потребує допомоги.

"Виявилось, що чоловік спочатку знаходився на Трухановому острові та намагався переплисти річку до Дніпровської набережної. Громадянин почав втрачати сили, проте йому вдалося самостійно вибратися з води на набережну", - йдеться у повідомленні.

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У ДСНС зауважили, що чоловік 2000-го року народження знаходився у стані переохолодження. "Водолази-рятувальники надавали потерпілому домедичну допомогу, обігрівши його термоковдрою та підтримуючи його стабільний стан до прибуття медиків", - повідомили у Службі.

Нагадаємо, 14 березня на Закарпатті у річці Тиса під час спроби перетнути кордон в Угорщину втопився чоловік родом з Миколаївської області. Ще одного ухилянта, який намагався втекти з країни, затримали.

Цікаві новини Києва - сьогодні це варто знати

5 травня повідомлялося, що рівень води у Дніпрі в Києві впав на 11 сантиметрів. У цей день станом на 10:00 біля мосту "Метро" рівень води у річці становив 9 тис. 298 см (за Балтійською системою висот), а температура води була 14°C.

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