Курйозний інцидент трапився в Дніпровському районі / фото Киев сейчас
В Києві бабуся розпиляла дворову лавочку, щоб уникнути шуму під вікнами.
Відповідні фотографії виклали в Telegram-каналі Киев сейчас.
На них видно, що літня жінка розпиляла дерев'яну лавочку на бруски, які склала неподалік.
"А як ви боретеся з нічними посиденьками під вікнами квартири?"- йдеться у підписі до відео.
За даними Telegram-каналу, радикальну жінку помітили в Дніпровському районі столиці.
фото Киев сейчас
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