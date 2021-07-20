Літня жінка розпиляла дерев'яну лавочку на бруски, які склала неподалік.

В Києві бабуся розпиляла дворову лавочку, щоб уникнути шуму під вікнами.

Відповідні фотографії виклали в Telegram-каналі Киев сейчас.

На них видно, що літня жінка розпиляла дерев'яну лавочку на бруски, які склала неподалік.

"А як ви боретеся з нічними посиденьками під вікнами квартири?"- йдеться у підписі до відео.

За даними Telegram-каналу, радикальну жінку помітили в Дніпровському районі столиці.

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Автор: Денис Прядко