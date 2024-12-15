Дивовижне забарвлення котячих пов'язане з генетичними мутаціями.

Леопарди, гепарди, єгипетські мауси - різноманітні котячі мають приголомшливі плями. Так, тигри, мають смуги, а ось леви не мають візерунків на шерсті. Як саме коячі отримують своє забарвлення - у експертів дізнавалось Live Science.

Вчені не мають повної відповіді на це питання, але вони знайшли багато підказок.

"Ми не знаємо, чому у деяких кішок є плями, а у деяких - смуги", - сказав доктор Грег Барш, почесний професор генетики та педіатрії Стенфордського університету. При уцьому, за його словами, дослідники ідентифікували два гени, які впливають на розмір і форму плям, а також смуг у домашніх кішок і диких котячих.

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Так, домашні коти з однією або двома нормальними копіями гена під назвою Taqpep мають смуги, а ось коти з мутаціями в обох копіях цього гена (одна від матері, а інша від батька) мають шерсть з плямами.

Ці мутації Taqpep дають початок моделям класичних смугастих кішок, розповіла Леслі Лайонс, котячий генетик з коледжу ветеринарної медицини Університету Міссурі. Мутації Taqpep також можуть змінювати плями - принаймні у гепардів, які відомі тим, що мають чорні плями на жовтувато-коричневому тлі.

Хоча плямисті домашні коти, очевидно, не смугасті, вони, схоже, мають нормальну версію Taqpep, каже Едуардо Ейзірік, професор генетики в Папському католицькому університеті Ріо-Гранді-ду-Сул у Порту-Алегрі, Бразилія.

Ейзірік і його колеги дійшли висновку, що плямистий кіт мав нормальний ген Taqpep, оскільки деякі його нащадки мали смуги. Команда також припустила, що один або кілька інших генів у плямистого кота розбивають смуги, які зазвичай викликає Taqpep, і перетворюють їх на плями.

За словами Барша, ще один ген, який, здається, впливає на плямистість, - Dkk4. Абіссінська порода домашніх кішок має одну або дві мутовані копії гена Dkk4. Його шерсть, на перший погляд, здається суцільно-коричневою.

Сервали - це дикі котячі з великими плямами, і вони мають дві нормальні копії Dkk4. Тому, якщо ви схрещуєте абіссінського кота з сервалом, деякі нащадки успадковують одну нормальну копію та одну мутантну копію Dkk4, пояснив Барш. Ці нащадки мають плями, які більші та рідші, ніж перцеві плями на абіссінських батьках, але менші та численніші, ніж у сервалів:

"Це дуже яскравий приклад того, як ген може впливати на кількість і розмір плям на тварині".

Хоча мутації в Taqpep і Dkk4 можуть змінювати плями і смуги, ці гени самі по собі не контролюють наявність плям або смуг у кішок. Тигр із нормальним геном Taqpep має смуги, тоді як гепард із нормальним геном Taqpep має плями, каже Барш. Хоча мутації в Taqpep можуть зробити плями гепарда яскравими, плями не перетворюються на смуги.

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