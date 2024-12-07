Хоча коти не настільки схльні до дресирування, як собаки, ви все одно можете навчити їх.

Після того, як ви завели кота, для нього не займе багато часу, щоб освоїтися як вдома и взяти ситуацію під власний контроль. Хоча деякі з примх пухнастика іноді можуть дратувати вас, це також ознака того, що ви зробили все, щоб ваш кіт почувався комфортно на новому місці, пише Daily Paws.

Зазначається, що хоча коти не такі схльні до дресирування, як собаки, ви все одно можете навчити їх багатьом трюкам - зокрема, розумова стимуляція та зв’язок можуть допомогти приборкати небажану поведінку.

Видання наводить п’ять ознак того, що ваш кіт претендує на роль володаря вашої оселі.

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Він не просить їжу - він просто бере її

Від цього домашнього улюбленця ви не отримаєте благальних поглядів. Коли ваш кіт освоїться, він просто прогуляється і спробує взяти все, що ви їсте. І ні, йому не потрібен ваш дозвіл. Найкращий спосіб дій - тримати одну руку вільною, щоб грайливо відштовхнути маленького хижака з кухонного столу.

Вітальня стала тренажерним залом

Те, що колись було кімнатою, наповненою вашим ретельно вибраним декором, тепер є ідеальним майданчиком для вашої домашньої пантери. Котячі дерева та царапки тепер займають кути, а ваш диван застелений чохлом.

Він використовує свій лоток, поки ви його прибираєте

Коли є справи, ніщо не може стати на заваді вашому кошеня. Навіть якщо ви зараз вичерпуєте котячий лоток, він може вирішити залишити вам додатковий подарунок до того, як ви закінчите. Вважайте це компліментом: деякі коти поважають свою територію, коли справа стосується їхнього туалету.

Ви спите з оголеними ногами

Хоча мисливські лапки більше властиві кошенятам, ви виявили, що краще спите, якщо вночі заховатися, не висовуючи ноги. Таким чином ваш кіт не відчуває спокуси кинутися на них посеред ночі, перериваючи ваш сон.

Котяча м’ята на автодоставці

Ви не хочете ризикувати засмутити його королівську високість, забувши включити його улюблені страви у свій список покупок, включаючи котячу м’яту. Крім того, це 21 століття; автоматичні відправлення - це благо! І давайте подивимося правді в очі: іграшки з котячої м’яти такі чарівні.

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