Чоловік шукав різні шляхи перетину кордону в умовах воєнного стану.

На Тернопільщині 31-річний житель Києва поскаржився у поліцію через те, що невідомі особи заволоділи його коштами під приводом виготовлення документів для виїзду за кордон.

Про це інформує прес-служба поліції Тернопільщини.

Повідомляється, що заявник – житель Києва, тимчасово проживає на території Козівської громади. Чоловік шукав різні шляхи перетину кордону в умовах воєнного стану. На одному із сайтів натрапив на оголошення про допомогу в оформленні документів, за якими чоловіки призовного віку начебто можуть виїхати за межі України. Незнайомець обіцяв за 1500 доларів виготовити студентський квиток. Киянин повірив і перекинув майже 50 тисяч гривень за послуги. Після того, як гроші опинилися у шахрая, він більше не виходив на зв'язок.

Та наполегливий киянин продовжував шукати інші способи виїзду за кордон. В одному із месенджерів знайшов ще одне оголошення. Незнайомець пропонував виготовити медичну довідку про непридатність до військової служби. Ціна питання цього разу складала 37 тисяч гривень. Чоловік знову перерахував гроші на рахунок аферистів, які після отримання коштів припинили з ним спілкування.

Повідомляється, що відомості за даними фактами внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 190 ККУ (шахрайство). Тривають оперативно-розшукові заходи для розкриття злочину.

Як повідомляв УНІАН, чоловік намагався виїхати з України до Словаччини, сховавшись в туалеті поїзда. "Зайця" виявили прикордонники Чопського загону на Закарпатті.