Екс-керівнику ДП "Антонов" оголошено про підозру за фактом незаконного переправлення родича за кордон під виглядом працівника підприємства.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
За даними слідства, підозрюваний, будучи керівником підприємства, у період дії правового режиму воєнного стану та заборони перетину державного кордону громадянам України призовного віку, у березні 2022 року, зловживаючи своїм службовим становищем, безпідставно включив до переліку працівників підприємства, що відряджалися за кордон, свого близького родича.
"Таким чином він організував та сприяв йому у незаконному переправленні через державний кордон України", - сказано в повідомленні.
Колишньому керівнику підприємства оголошено про підозру за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 2 ст. 332 КК України).
Як повідомляв УНІАН, раніше ДК "Укроборонпром" відсторонив Сергія Бичкова від виконання ним повноважень генерального директора Державного підприємства "Антонов", що входить до складу концерну.
Раніше інженера з ДП "Антонов" викрили на зраді.