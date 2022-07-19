У березні 2022 року близький родич тодішнього керівника покинув Україну.

Екс-керівнику ДП "Антонов" оголошено про підозру за фактом незаконного переправлення родича за кордон під виглядом працівника підприємства.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, підозрюваний, будучи керівником підприємства, у період дії правового режиму воєнного стану та заборони перетину державного кордону громадянам України призовного віку, у березні 2022 року, зловживаючи своїм службовим становищем, безпідставно включив до переліку працівників підприємства, що відряджалися за кордон, свого близького родича.

"Таким чином він організував та сприяв йому у незаконному переправленні через державний кордон України", - сказано в повідомленні.

Колишньому керівнику підприємства оголошено про підозру за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 2 ст. 332 КК України).

Як повідомляв УНІАН, раніше ДК "Укроборонпром" відсторонив Сергія Бичкова від виконання ним повноважень генерального директора Державного підприємства "Антонов", що входить до складу концерну.

Раніше інженера з ДП "Антонов" викрили на зраді.

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