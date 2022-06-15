Чоловік пробрався у вагон, коли потяг був на відстої.

Чоловік намагався виїхати з України до Словаччини, сховавшись в туалеті поїзда. "Зайця" виявили прикордонники Чопського загону на Закарпатті.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Державної прикордонної служби України

"Вчора (14 червня – УНІАН) на Закарпатті прикордонники Чопського загону припинили спробу незаконного перетину держкордону громадянином України. При огляді пасажирського поїзда сполученням "Чоп - Чієрна над Тісоу (Словаччина)" прикордонний наряд виявив у туалеті невідомого. Чоловік намагався сховатися від правоохоронців за дверима туалету", - йдеться в повідомленні.

Чоловік пробрався у вагон, коли потяг був на відстої на залізничній станції. Таким чином, він хотів виїхати з України, щоб уникнути мобілізації.

Правоохоронці зафіксували правопорушення за статтею 336 "Ухилення від призову за мобілізацією" Кримінального кодексу України. Також затриманого притягнули до адміністративної відповідальності за спробу незаконного перетину кордону.

Як раніше повідомляв УНІАН, в Одеській області колишній прикордонник допомагав ухильникам переходити держкордон з Молдовою. Вартість "послуг" чоловіка становила від 1,5 тис.до 5 тис. дол. з людини. За ці гроші він обіцяв ухильникам перехід кордону поза контрольно-пропускними пунктами.

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