У Дніпрі кіт впав з шостого поверху і розбив лобове скло в іномарці.
Про це повідомляють "Вартові еспресо".
За словами господарки домашнього улюбленця, він зіслизнув з підвіконня і приземлився на припаркований Citroen C3 Picasso. Від сильного удару скло автомобіля лопнуло і пішли великі тріщини.
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"Чотирилапий вийшов погуляти на сусіднє підвіконня, але зірвався вниз. Господаркою вихованця виявилася місцева бабуся. Хто і як буде оплачувати ремонт лобового скла - поки невідомо", - написали автори відео.
Внаслідок інциденту кіт зламав лапу.
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