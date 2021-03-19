За словами господарки домашнього улюбленця, він зіслизнув з підвіконня і приземлився на припаркований Citroen C3 Picasso.

У Дніпрі кіт впав з шостого поверху і розбив лобове скло в іномарці.

Про це повідомляють "Вартові еспресо".

За словами господарки домашнього улюбленця, він зіслизнув з підвіконня і приземлився на припаркований Citroen C3 Picasso. Від сильного удару скло автомобіля лопнуло і пішли великі тріщини.

Читайте такожВ Індії бійцівський півень убив господаря, розшматувавши йому пах ножем

"Чотирилапий вийшов погуляти на сусіднє підвіконня, але зірвався вниз. Господаркою вихованця виявилася місцева бабуся. Хто і як буде оплачувати ремонт лобового скла - поки невідомо", - написали автори відео.

Внаслідок інциденту кіт зламав лапу.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Денис Прядко