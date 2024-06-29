Добавка №1, яка виводить ваш сендвіч на підвищений рівень, - це маринований перець.

Сендвіч — це універсальний вибір для перекусу, який відповідає багатьом вимогам. Про це у своїй колонці для EatingWell пише експерт з питань кулінарії Жанетт Доннарумма.

"Бутерброд на сніданок? Буквальна досконалість! Основний ланчбокс? Будьте впевнені! Додаткові бутерброди на вечерю? Я чую аплодисменти натовпу! Безглютенові, безмолочні, веганські варіанти? Звичайно!" - зазначає експерт.

Водночас, на її думку, інгредієнт №1, який виводить ваш сендвіч на підвищений рівень, - це маринований перець.

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"Жодна така їжа, як бутерброд, не має переваг від трансформаційної сили маринованого перцю. Вони солоні, солодкі, гострі, м’які, вогняні, гострі, солоні та наповнені ароматом умамі", - пише Доннарумма.

За її словами, найкращі мариновані перці, у порядку від найменш гострого до найбільш, це нарізаний банановий перець, пеперончіні, вишневий перець і халапеньо. При цьому є багато причин, чому маринований перець неймовірно поєднується з вашим улюбленим бутербродом.

Вони підсилюють смак

Незалежно від того, який вид маринованого перцю ви виберете для свого бутерброда, він додасть вибух гострого солоного смаку, який доповнить бутерброд в цілому.

Аромат умамі та хрустка або жувальна текстура маринованого перцю додають контрасту, скажімо, бутерброду з індичкою та сиром у суміші з подрібненим листям салату, соковитим помідором і м’якістю хліба.

Вони універсальні

Оскільки маринований перець існує у багатьох сортах і рівнях спецій, ваш сендвіч стає пригодою, яку вибираєте самі. Любителі негострої їжі зможуть насолоджуватися смаком маринованого бананового перцю, не заглушаючи сендвіч спеціями.

Любителі гострої їжі можуть скласти гострий бутерброд із дуже гострими кільцями вишневого перцю за бажанням свого полум’яного серця.

Вони мають поживний ефект

Перець добре відомий багатством антиоксидантів і вітамінів, і це все ще так, коли його маринують. Зібрані овочі містять сполуки, які можуть допомогти зменшити запалення та рівень холестерину та захистити від серцево-судинних захворювань.

Деякі сорти ферментовані, тобто вони також містять пробіотики, тому споживання маринованих овочів також пов’язане з меншою ймовірністю розвитку діабету.

Вони прості у приготуванні

Нарізаний маринований перець, від бананового перцю та вишневого перцю до халапеньйо та пеперончіні, також є зручною альтернативою приготування вінегрету чи соусу для вашого сендвіча.

Ви можете приготувати самостійно — спробувати маринований міні-болгарський перець або солодкий маринований перець — або придбати їх у магазині.

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