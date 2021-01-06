Вчені переконані, що великі ведмеді цілуються, щоб показати своє кохання.

У Китаї камери спостереження заскочили чорно-білих ведмедиків за любощами.

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Як йдеться в сюжеті ТСН, у парку дикої природи на північному заході країни мешкає більше сотні панд. Учені не втручаються в їхнє життя, але спостерігають за звичками цих тварин через камери.

Одна з таких і зафіксувала поцілунок між парою панд. Вчені переконані, що великі ведмеді цілуються, щоб показати своє кохання.

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Автор: Марина Григоренко